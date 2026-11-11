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İsrailli yerleşimciler Nablus'un güneyinde köydeki otomobilleri ateşe verdi

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Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdüren İsrailli yerleşimciler, Nablus'un güneyindeki Luban ash-Sharqiya köyünde park halindeki otomobilleri ateşe verdi. Yangın Filistinli itfaiye ekiplerince söndürülürken olayda yaralanan olmadı.

Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini sürdüren İsrailli yerleşimciler, Nablus şehrinin güneyinde bir otoparkta bulunan çok sayıda otomobili ateşe verdi.

Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdüren İsrailli yerleşimciler, bu kez Nablus'un güneyindeki Luban ash-Sharqiya köyünü hedef aldı. Gece saatlerinde köydeki bir araç parkına gelen yerleşimciler, park halindeki otomobilleri ateşe vererek yangına neden oldu. Yangın, Filistinli itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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