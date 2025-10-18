Haberler

Ateşkese rağmen İsrail askerleri iki Filistin çocuğa şiddet uyguladı

İsrailli askerlerin Batı Şeria'nın El-Halil kentinde iki çocuğu yerde sürükleyerek darbettiği anlar kameralarca kaydedildi. Görgü tanıkları, çocukların daha sonra bilinmeyen bir yere götürüldüğünü aktardı.

İsrailli askerlerin Batı Şeria'daki El-Halil kentinde iki çocuğu yerde sürükleyerek darbettiği anlar kameralara yansırken, görgü tanıkları çocukların askerler tarafından bilinmeyen bir yere götürüldüğünü açıkladı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde yürürlükte olan ateşkese rağmen Filistinli sivillere ve özellikle çocuklara yönelik yasa dışı müdahalelerini sürdürmeye devam ediyor.

İKİ FİLİSTİNLİ ÇOCUĞA ŞİDDET UYGULADILAR

Görgü tanıkları Batı Şeria'nın El-Halil kentinde, İsrail askerlerinin iki Filistinli çocuğa sert şekilde müdahalede bulunduğunu bildirdi. İsrail işgal güçlerinin Adem Louay Racabi ve İbrahim Şakir Racabi adlı çocukları yerde sürüklediği ve darbettiği anlar kameralara yansıdı.

ÇOCUKLAR BİLİNMEYEN BİR YERE GÖTÜRDÜLER

Tanıklar, çocukların daha sonra askerler tarafından bilinmeyen bir yere götürüldüğünü aktardı. İsrailli yetkililerden henüz olaya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu olay, İsrail güçlerinin El-Halil çevresinde haftalardır sürdürdüğü gece baskınları ve sık sık gerçekleştirdiği gözaltılar ile birlikte bölgede tırmanan gerilimin son örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

5 yaşındaki çocuktan korkan ve bütün ülkelere kafa tutan bir ülke. Şu görüntüden utanmayan ve adım atmayan sözde liderler ve halklar... Neyse yazmayayım. Allah, hepsinin ve hepimizin hesabını tutuyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
