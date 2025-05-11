İsrail Yemen'in Hudeyde Kentine Hava Saldırısı Düzenledi
İsrail, Yemen'in Hudeyde kentine hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonrası yaralılar ve maddi kayıp hakkında bilgi verilmedi. Saldırı, Husilere yönelik akıbet bildirimi sonrasında yapıldı.
İsrail, Yemen'in Hudeyde kentine hava saldırısı düzenledi.
İsrail, Yemen'e yönelik saldırılarına devam ediyor. Yemen'deki İran destekli Husilere bağlı İçişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Ras Isa, Hudeyde ve Salif için yayınladığı tahliye uyarısının ardından Hudeyde kentine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor. İsrail, saldırıyla ilgili açıklama yapmadı. - SANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa