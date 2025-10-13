İsrail ve Hamas Arasında Esir Taksimi Gerçekleşti

Haberler

İsrail, Hamas ile yapılan ateşkes anlaşması çerçevesinde 1,968 Filistinli mahkumu serbest bıraktı. Mahkumlar, Gazze Şeridi'ne ulaştı ve yakınları tarafından coşkuyla karşılandı.

İsrail'in Hamas ile varılan ateşkes anlaşması kapsamında gerçekleşen esir takası çerçevesinde serbest bıraktığı Filistinli mahkumlar Gazze Şeridi'ne ulaştı.

İsrail ile Hamas arasındaki varılan ateşkes anlaşması kapsamında esir takası yapıldı. Hamas'ın 20 canlı esiri serbest bırakmasının ardından İsrail de bin 968 Filistinli mahkumu serbest bıraktı. Bin 716 Filistinli mahkumu taşıyan otobüsler, Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze Şeridi'ne giriş yaptı. Mahkumlar, Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne sevk edildi. Mahkumların yakınları sevdiklerini coşkuyla karşılarken, binlerce kişi gözyaşlarına boğuldu. Filistinli mahkumlardan 250'si ise Batı Şeria, Kudüs ve diğer ülkelere nakledildi.

Hamas ise sabah saatlerinde 20 İsrailli esiri serbest bırakmasının ardından İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 28 esirden 4'ünün naaşını Kızıl Haç aracılığıyla İsrail'e teslim etti. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
