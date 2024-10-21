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İsrail Tugay Komutanı Daqsa Gazze'de Hayatını Kaybetti

İsrail Tugay Komutanı Daqsa Gazze'de Hayatını Kaybetti
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İsrail Savunma Kuvvetleri, 401. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Ehsan Daqsa'nın Gazze Şeridi'nde çatışmalar sırasında öldüğünü duyurdu. Saldırılarda Daqsa'nın tankının hedef alınması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 401. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Ehsan Daqsa'nın Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalar sırasında öldürüldüğünü duyurdu.

Filistin'e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, Gazze'de büyük bir darbe yedi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, 401. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Ehsan Daqsa'nın (41) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalar sırasında öldürüldüğü bildirildi. "Cibaliye'deki operasyonlar sırasında Daqsa'nın tankı ve başka bir tank patlayıcılarla hedef alındı" denilen açıklamada, Daqsa'nın öldüğü sırada tankın dışında olduğu kaydedildi. Olayda 2 subayın ise yaralandığı belirtildi.

Herzog: "İsrail için bir kayıp"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Daqsa için "cesur bir komutan, cesur bir subay ve tüm enerjisini ülkenin güvenliği için kullanan adam" ifadelerini kullandı. Daqsa ile Hamas'ın Refah Tugayı'nı dağıtma görevi sırasında askerlerine liderlik ederken tanıştığını ifade eden Gallant, "Bu görevde de yaratıcılık ve azim gösterdi. Tüm görevlerde böyle davrandı, ancak maalesef savaşta hayatını kaybetti" dedi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Daqsa'nın ölümünün "İsrail ve tüm İsrail toplumu için bir kayıp olduğunu" söyledi.

İzzeddin El Kassam Tugayları açıklama yapmıştı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'ndan yapılan son açıklamada İsrail'e ait bir Merkava tankının Yassin 105 füzesiyle, bir Namer zırhlı personel taşıyıcının ise Tandem füzesiyle vurulduğu bildirilmişti. Saldıların araçlardaki personelde "kayıplara neden olduğu" belirtilmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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