İsrail Savaş Gemileri Küresel Sumud Filosu'na Yaklaştı

İsrail Savaş Gemileri Küresel Sumud Filosu'na Yaklaştı
İsrail'e ait yaklaşık 20 savaş gemisi, Küresel Sumud Filosu'na 7 ila 20 mil uzaklıkta yüksek alarm durumuna geçti. Filodaki aktivistler, muhtemel bir müdahaleye karşı hazırlık yapıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu ilerleyişine devam ederken, İsrail filoyu engellemek için harekete geçti. İsrail'e ait yaklaşık 20 savaş gemisinin Küresel Sumud Filosu'na 7 ila 20 mil uzakta olduğu ve filodakilerin muhtemel bir müdahaleye hazırlık amacıyla yüksek alarm durumuna geçtiği bildirildi. Filodaki aktivistler, 1 saat içinde İsrail müdahalesi beklediklerini aktardı. Aktivistler, müdahaleye hazırlık olarak can yeleklerini giyerek bulundukları gemilerin güvertelerinde toplandı. Aktivistler, İsrail müdahalesinde şiddet kullanmayacaklarını ifade etti.

Küresel Sumud Filosu Komite Üyesi Thiago Avila, "Misyonumuzun belirleyici bir anına yaklaşıyoruz. Şu anda, İsrail'in askeri ablukasına yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Bölgede çok fazla gemi olduğunu aktaran Avila, bu durumun İsrail'in filoyu durdurma planlarıyla örtüştüğünü belirtti. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
