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İsrail Ordusundan Suriye-İsrail Tampon Bölgesi Açıklaması

İsrail Ordusundan Suriye-İsrail Tampon Bölgesi Açıklaması
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İsrail ordusu, Suriye-İsrail arasındaki tampon bölgedeki asker sevkiyatının geçici ve savunma amaçlı olduğunu açıkladı. Suriye'deki kaos ortamı nedeniyle bu önlem alındığı ifade edildi.

İsrail ordusu, Suriye-İsrail arasındaki tampon bölgeye konuşlandırdığı askerler hakkında yaptığı açıklamada, "Suriye-İsrail arasındaki tampon bölgedeki konuşlandırma geçici ve savunma amaçlı" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Golan Tepeleri ve Suriye'yle arasındaki tampon bölgeye sevk ettiği askerler hakkında açıklama yaptı. Ordu, Suriye'deki kaos ortamı nedeniyle Suriye-İsrail arasındaki tampon bölgeye asker konuşlandırıldığını belirterek, konuşlandırmanın geçici ve savunma amaçlı olduğunu aktardı.

İsrail, Hermon Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirmişti

İsrail ordusu, İsrail-Suriye arasındaki tampon bölgede yer alan Hermon Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirmişti. İsrail basınında yer alan haberlerde, Hermon Dağı'nın Suriye tarafının İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı Shaldag Birimi tarafından direnişle karşılaşmadan ele geçirildiği ifade edilmişti.

İsrail, Suriye'de sınıra yakın köyler için uyarı yayınlamıştı

İsrail ordusu, ayrıca İsrail sınırına yakın Suriye'deki Ofaniya, Kuneytra, el-Hamidiye, Samdaniya el-Garbiyye ve el-Kahtaniye köyleri için uyarı yayınlamıştı. Ordu tarafından yapılan uyarıda, "Bölgenizdeki çatışmalar İsrail ordusunu harekete geçmeye zorluyor ve size zarar verme niyetinde değiliz. Güvenliğiniz için evde kalmalı ve bir sonraki duyuruya kadar dışarı çıkmamalısınız" denilmişti.

Netanyahu, Suriye sınırını ziyaret etmişti

İsrail-Suriye sınırındaki Bental Dağı'nı ziyaret eden Başbakan Binyamin Netanyahu, "Biz her şeyden önce sınırımızı korumak için hareket ediyoruz. Bu bölge yaklaşık 50 yıldır 1974'te üzerinde anlaşmaya varılan bir tampon bölge, yani Güçler Ayrılığı Anlaşması ile kontrol ediliyordu. Bu anlaşma çöktü, Suriye askerleri mevzilerini terk etti" demişti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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