MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi

MHP lideri Bahçeli ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu
Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı

İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var

Deprem fırtınasıyla ilgili bir kentimizin uykularını kaçıracak uyarı
Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu

Zelenskiy'den savaşa son verebilecek karar

İsrail Ordusu'ndan Lübnan'a Hava Saldırıları

İsrail Ordusu'ndan Lübnan'a Hava Saldırıları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarına devam eden İsrail, Hizbullah'ın askeri gücünü yeniden kazanmaya çalıştığını iddia ediyor.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarındaki Hizbullah'a ait iki askeri hedefe yönelik hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan topraklarındaki Hizbullah'a ait iki askeri hedefe hassas hava saldırıları düzenlendiği bildirildi. Vurulan hedeflerin Hizbullah'a ait silahları barındırdığı ve "ateşkesi ihlal ettiği" iddia edilen açıklamada, "İsrail'e yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmek üzere operasyonlarımıza devam ediyoruz. İsrail, ateşkes anlaşmasına uygun olarak Hizbullah terör örgütünün gücünü yeniden kazanma girişimlerini engelleyecektir" ifadelerine yer verildi. Sosyal medyada paylaşılan ve Bekaa Vadisi'nde çekildiği belirtilen görüntülerde ise İsrail ordusunun dağlık bir bölgeye hava saldırıları gerçekleştirdiği görüldü. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi
img

MHP lideri Bahçeli ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu
img

Sahneye gelen depremzedenin mesleğini duyunca kayıtsız kalamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor

Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
Suç örgütü liderini tehdit etti, evinin önünde öldürüldü

"Beni vuramadınız" diye video çekmişti! Otoparkta öldürüldü
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

İşte sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.