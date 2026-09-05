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İsrail ordusu kendi dronunu vurdu

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İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin Gazze Şeridi’nde yanlışlıkla kendilerine ait bir drona füze ateşlediğini bildirdi.

İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin Gazze Şeridi'nde yanlışlıkla kendilerine ait bir drona füze ateşlediğini bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde devam eden ateşkese rağmen saldırılarını sürdürürken, hava savunma sistemleri tarafından "yanlış bir hedefe" füze ateşlendiğini bildirdi. Ordudan daha sonra yapılan açıklamada, söz konusu hedefin Gazze'nin güney kesimlerindeki askeri faaliyetlerde kullanılan orduya ait bir dron olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin incelemenin sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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