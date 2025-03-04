İsrail'den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük

İsrail ordusu, Lübnan'ın Tyre bölgesine düzenlenen saldırıda üst düzey Hizbullah komutanı Haydar Haşim'i öldürdüğünü iddia etti.

İSRAİL'DEN "HİZBULLAH KOMUTANINI ÖLDÜRDÜK" İDDİASI

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan topraklarına yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, Tyre bölgesine düzenlenen İHA saldırısında üst düzey Hizbullah komutanı Haydar Haşim'i öldürdüğünü iddia etti.

HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Ordu, Hizbullah'ın Radvan Gücü'nün deniz kuvvetlerinden sorumlu olan Haşim'in Hizbullah'a deniz yoluyla silah kaçırdığını ve İsrail'e denizden saldırılar planladığını öne sürdü. Hizbullah, Haşim'in akıbeti hakkında henüz açıklama yapmadı.