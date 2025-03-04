Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım

Zelenskiy, çok fazla dayanamadı! Trump'a biat etmek zorunda kaldı
DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor

Öcalan'ın değil ama DEM Parti'nin şartı var: Önü açılsın
İşte Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in son görüntüleri

Günlerdir aranıyor! İşte mimar Ece Gürel'in son görüntüleri
Türkiye-Yunanistan sınırına 8.5 kilometre duvar örülüyor

Komşuyla aramıza kilometrelerce uzunluğunda duvar örülecek

İsrail'den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük

İsrail'den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Tyre bölgesine düzenlenen saldırıda üst düzey Hizbullah komutanı Haydar Haşim'in öldürüldüğünü açıkladı. Saldırının Hizbullah'ın deniz operasyonları ile bağlantılı olduğu öne sürüldü.

İsrail ordusu, Lübnan'ın Tyre bölgesine düzenlenen saldırıda üst düzey Hizbullah komutanı Haydar Haşim'i öldürdüğünü iddia etti.

İSRAİL'DEN "HİZBULLAH KOMUTANINI ÖLDÜRDÜK" İDDİASI

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan topraklarına yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, Tyre bölgesine düzenlenen İHA saldırısında üst düzey Hizbullah komutanı Haydar Haşim'i öldürdüğünü iddia etti.

HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Ordu, Hizbullah'ın Radvan Gücü'nün deniz kuvvetlerinden sorumlu olan Haşim'in Hizbullah'a deniz yoluyla silah kaçırdığını ve İsrail'e denizden saldırılar planladığını öne sürdü. Hizbullah, Haşim'in akıbeti hakkında henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Okan Buruk o futbolcuya fena patlamış: Seni gözüm görmesin
img

Komşuyla aramıza kilometrelerce uzunluğunda duvar örülecek
img

Usta ismin cenazesinde skandal görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı

İşte bu penaltıların VAR kayıtları
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
Doğruysa skandal! AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü

AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü
Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat

Trump, Yunanistan'da panik yarattı
Futbolda devrim niteliğinde proje: Hayata geçirilirse statta maç izlemek tarihe karışacak

Hayata geçirilirse statta maç izlemek tarihe karışacak
Danla Bilic gönlünü Süper Lig devinin yıldızına kaptırdı

Süper Lig devinin yıldızıyla aşk yaşıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.