İsrail, Hamas'ın Gazze lideri Muhammed Sinvar'ın cansız bedenini bulduğunu iddia etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde saldırılarına devam ederken, geçtiğimiz mayıs ayında öldürdüğünü açıkladığı Hamas'ın Gazze'deki lideri Muhammed Sinvar'ın cansız bedenine ulaştığını iddia etti.

HAN YUNUS'TAKİ BİR TÜNELDE BULUNDU

İsrail ordusu, Sinvar'ın cansız bedeninin Han Yunus'ta bulunan Avrupa Hastanesi'nin altındaki bir tünelde bulunduğunu öne sürerek, Sinvar'ın kimliğinin doğruladığını açıkladı.

NETANYAHU SİNWAR'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 28 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Sinvar'ın öldürüldüğünü ifade etmişti. İsrail ordusu ise geçtiğimiz mayıs ayında Avrupa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda Sinvar'ın da hedef alındığını belirtmiş, Sinvar'ın hayatta olup olmadığının bilinmediği kaydedilmişti.