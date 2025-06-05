İsrail Ordu'sundan Beyrut'a Hava Saldırısı

İsrail Ordu'sundan Beyrut'a Hava Saldırısı
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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenleyerek, Hizbullah'a ait insanız hava aracı üretim tesisini hedef aldı. Saldırının ardından can ve mal kaybı hakkında bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi.

İsrail, geçtiğimiz sene 27 Kasım'da Lübnan ile arasında varılan ateşkesi bir kez daha ihlal etti. İsrail ordusu, tahliye emri yayınladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu, saldırıda Hizbullah'a ait insanız hava aracı üretim tesisini vurduğunu iddia etti. Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.

İsrail ordusu, saldırı öncesi Beyrut'un güneyindeki 4 binanın işaretlendiği bir harita paylaşmış ve söz konusu binaların Hizbullah'a ait tesisler olduğunu iddia etmiş, söz konusu binaların çevresinde yaşayanların bölgeyi tahliye etmesini istemişti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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