İsrail'den İran'ın Lübnan'daki Kudüs Gücü mensubuna suikast

Güncelleme:
İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'ın doğusundaki al-Nasiriyah bölgesine gerçekleştirilen hava saldırısında, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü üyesi Hasan Mahmud Marshad El-Jawhari'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırı, ateşkese rağmen devam eden çatışmaların bir parçası olarak görülüyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın doğusundaki al-Nasiriyah bölgesine yönelik hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü mensubu Hasan Mahmud Marshad El-Jawhari'nin öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail, taraflar arasında yürürlükte olan ateşkese rağmen Lübnan'ın doğusundaki al-Nasiriyah bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnanlı kaynaklar, yerel saat ile 14.30 sıralarında bir insansız hava aracının (İHA) bir otomobili hedef aldığı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü mensubu ve birimin önde gelen isimlerinden Hasan Mahmud Marshad El-Jawhari'nin etkisiz hale getirildiği belirtildi. IDF, sosyal medya üzerinden aracın vurulma anının görüntülerini paylaşırken, saldırının İsrail'in iç güvenlik teşkilatı Shin Bet ve IDF'in ortak çalışmaları doğrultusunda düzenlendiğini bildirdi.

İsrail, ateşkes ihlalini sürdürüyor

İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'te başlayan ve 14 ay süren çatışmaların ardından 27 Kasım 2024'te ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda ateşkes ilan edilmişti. Ancak İsrail ordusu, "Hizbullah tehditlerini" ortadan kaldırma iddiasıyla Lübnan'a sıklıkla hava saldırısı düzenlemeye devam ediyor. - BEYRUT

