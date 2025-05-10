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İsrail Konsolosluğu Önünde Kılıçla Havaya Ateş Eden Şüpheli Tutuklandı

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Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu önüne kılıç ve silahla gelen B.K., 'İsrail'i istemiyorum' diyerek havaya ateş ettikten sonra tutuklandı. 7 suç kaydı bulunan şüpheliden tabanca ve Arapça yazılı kılıç ele geçirildi.

İsrail Başkonsolosluğu önüne kılıçla gelen ve havaya ateş eden şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu önüne kılıç ve silahla gelen ardından "İsrail'i istemiyorum" diye bağırarak havaya ateş eden şüpheli tutuklandı.

Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan İsrail Konsolosluğu önüne kılıç ve silahla gelen B.K., "İsrail'i istemiyorum" diye bağırarak havaya 5 el ateş etmişti. 7 suçtan kaydı bulunan B.K. polis ekiplerince yakalanırken, olayda kullanılan tabanca ve üzerinde Arapça yazılar bulunan kılıç ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edilen B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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