İsrail: "İran'dan fırlatılan balistik füzelerin tamamı etkisiz hale getirildi"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'dan fırlatılan bütün füzelerin etkisiz hale getirildiğini ve hava savunma sistemlerinin fırlatılan son füze dalgasını engellemek üzere hala aktif durumda olduğunu açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'dan İsrail'e fırlatılan balistik füzelerin tamamının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ülkenin kuzeyinde sirenlerin çalmaya devam ederken İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan son füze dalgasını etkisiz hale getirmek üzere hala aktif durumda olduğunu bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin İran saldırılarına misilleme gerçekleştirmesi veya Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırması durumunda İsrail'e yönelik çok daha yıkıcı saldırıların düzenleneceği kaydedilmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı