Haberler

İsrail: "İran'dan fırlatılan balistik füzelerin tamamı etkisiz hale getirildi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'dan fırlatılan balistik füzelerin tamamının etkisiz hale getirildiğini ve hava savunma sistemlerinin aktif olduğunu açıkladı. İran ise olası bir misilleme durumunda daha yıkıcı saldırılar uyarısında bulundu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'dan fırlatılan bütün füzelerin etkisiz hale getirildiğini ve hava savunma sistemlerinin fırlatılan son füze dalgasını engellemek üzere hala aktif durumda olduğunu açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'dan İsrail'e fırlatılan balistik füzelerin tamamının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ülkenin kuzeyinde sirenlerin çalmaya devam ederken İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan son füze dalgasını etkisiz hale getirmek üzere hala aktif durumda olduğunu bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin İran saldırılarına misilleme gerçekleştirmesi veya Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırması durumunda İsrail'e yönelik çok daha yıkıcı saldırıların düzenleneceği kaydedilmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu

Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı

Tahliyesinden 2 gün sonra şok karar
Seçimi kazanan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler: Yine aynı çağrıyı yaptı

Aziz Yıldırım'dan ilk sözler! Yine aynı çağrıyı yaptı
İran'ın dini lideri Hamaney'den İsrail mesajı: Siyonist rejimin nefesi tükendi

İran lideri sessizliğini tek cümlelik paylaşımla bozdu
İran, İsrail’deki Ramat David Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurdu

Demir Kubbe delik deşik! İran kritik hava üssünü vurdu
Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi cephesine olay gönderme

Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye yıllarca unutulmayacak olay gönderme
Christian Eriksen maç içerisinde yine yere yığıldı

Korku dolu anlar! Yıldız futbolcu maç oynanırken yine yere yığıldı
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti

Bavulunu kapan bu iki ilçemize akın ediyor! Bir kere gelen kopamıyor