İsrail'in Saldırısında Gazze'de 31 Can Kaybı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda can kaybı 31'e yükseldi. Yaralı sayısı 100'ü aştı, 6 kişi kayıp.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda can kaybı 31'e yükseldi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin Al-Tuffah Mahallesi'nde sığındığı Dar al-Arqam Okulu'na düzenlediği saldırıda can kaybı arttı. Filistin Sivil Savunması, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiğini açıkladı. Yetkililer, yaralı sayısının 100'ü aştığını aktararak, 6 kişinin kayıp olduğunu ifade etti. Can kaybının artabileceği aktarıldı. - GAZZE ŞERİDİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa