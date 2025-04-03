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İsrail'in Saldırısında Gazze'de 31 Can Kaybı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda can kaybı 31'e yükseldi. Yaralı sayısı 100'ü aştı, 6 kişi kayıp.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda can kaybı 31'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin Al-Tuffah Mahallesi'nde sığındığı Dar al-Arqam Okulu'na düzenlediği saldırıda can kaybı arttı. Filistin Sivil Savunması, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiğini açıkladı. Yetkililer, yaralı sayısının 100'ü aştığını aktararak, 6 kişinin kayıp olduğunu ifade etti. Can kaybının artabileceği aktarıldı. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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