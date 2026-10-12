Haberler

İsrail'in Ramim Ridge bölgesinde patlamamış mühimmat infilak etti, 1 ölü 19 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail-Lübnan sınırının İsrail tarafındaki Ramim Ridge bölgesinde patlamamış mühimmat infilak etti; 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. İsrail basınına göre patlama, ORT Ma'alot Lisesi öğrencilerinin doğa yürüyüşü sırasında yaşandı; ölen ve yaralılar öğrenci.

İsrail-Lübnan sınırının İsrail tarafından patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

İsrail-Lübnan sınırındaki İsrail'e bağlı Ramim Ridge bölgesinde patlama meydana geldi. İsrail ulusal acil durum servisi Magen David Adom, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail basını, patlamanın ORT Ma'alot Lisesi'nden öğrencilerin doğa yürüyüşü yaptığı sırada meydana geldiğini belirterek, ölen ve yaralıların öğrenci olduğunu aktardı.

İsrail ordusu, yaralıları tahliye etmek üzere sağlık görevlileri ve üç helikopterinin yanı sıra, bölgede başka patlamamış mühimmat olup olmadığını taramak üzere bomba imha uzmanlarını olay yerine sevk ettiğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...

Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kabine bugün toplanıyor! Masada milyonları ilgilendiren konu var

Milyonların gözü bugün Beştepe'de! Masada Türkiye'yi sarsan dosya var
11 kişinin can verdiği faciada kurtuldu, şoförün ölümcül hatasını anlattı

11 kişinin öldüğü faciada kurtuldu, şoförün ölümcül hatasını anlattı
Rusya, Zelenski'nin 60 günlük ateşkes teklifini reddetti

Teklif Zelenski'den geldi, Rusya kapıdan çevirdi! Bakın gerekçe neymiş
Rusya'da İsrail'den gelen pakette doğal radyasyonun 20 katı yayan uçak saati bulundu

İsrail'den gelen pakette bulundu! Normalin tam 20 katı
Meme estetiği yaptıran kadın kabusu yaşadı: Ciddi giden ilişkim bitti

Meme estetiği yaptıran kadın kabusu yaşadı: Ciddi giden ilişkim bitti
Annesi tabutuna eğilip ağladığı sırada 15 yaşındaki kız tabutun içinde doğruldu

Annesi tabutuna eğilip ağladığı sırada 15 yaşındaki kız tabutun içinde doğruldu
Dev havayolu şirketinde kriz! Talimat geldi, pilotlara yasak kondu

Dev havayolu firması karıştı! Talimat sonrası pilotlara yasak geldi