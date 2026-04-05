İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı: 7 ölü
İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği saldırıda biri çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının Sidon bölgesindeki Kfar Hatta'ya yapıldığı bildirildi.
İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırıda biri çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.
İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Sidon Bölgesi'ndeki Kfar Hatta'yı hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 7 kişinin öldüğünü bildirdi. Bakanlık, ölenler arasında 4 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğunu aktardı. - BEYRUT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı