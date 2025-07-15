İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısında 12 Ölü

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İsrail ordusu, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne düzenlediği hava saldırısında 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölenlerden 7'sinin Suriyeli olduğu belirtilirken, saldırının Hizbullah'ın Rıdvan birimini hedef almak amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne düzenlediği hava saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ederken, Lübnan'ı da vuruyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ni savaş uçaklarıyla hedef aldı. Baalbeck-Hermel Valisi Beşir Hıdır yaptığı açıklamada, hava saldırısında 12 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Hıdır, ölenlerden 7'sinin Suriyeli olduğunu ve genellikle Bekaa bölgesindeki tarım alanlarında çalıştıklarını belirtirken, ismi açıklanmayan bir güvenlik kaynağı Reuters'a yaptığı açıklamada, ölenlerden beşinin Hizbullah mensubu olduğunu söyledi.

"Rıdvan birimine ait askeri tesisler vuruldu"

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan'ın iç bölgelerine düzenlenen hava saldırılarının, Hizbullah'ın elit Rıdvan biriminin yeniden toparlanmasını ve güç kazanmasını engellemek amacıyla yapıldığı aktarıldı. Açıklamada, Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Bekaa Vadisi'nde, Hizbullah'ın Rıdvan birimine ait askeri tesislerin vurulduğu ve burada militanlar ile silah depolarının tespit edildiği belirtildi. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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