Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Bir CHP'li belediyeye daha soruşturma
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi

Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi
Hindistan-Pakistan savaşı ABD'yi alarma geçirdi

2 nükleer gücün savaşı ABD'yi alarma geçirdi! Şehirler boşaltılıyor
Ümit Özdağ hastaneye sevk edildi

Ümit Özdağ hastaneye sevk edildi

İsrail'in Lübnan'a 14 Hava Saldırısı: Hizbullah Hedef Alındı

İsrail'in Lübnan'a 14 Hava Saldırısı: Hizbullah Hedef Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesine 14 hava saldırısı düzenledi. Hedeflerin Hizbullah'a ait tesisler olduğu belirtildi.

Lübnanlı güvenlik yetkilileri, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesine 14 hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

İsrail, Lübnan'daki saldırılarını sürdürüyor. Reuters'a konuşan iki Lübnanlı güvenlik kaynağı, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesine bugün 14 hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Lübnan medyası ise, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF9 bölgeye 15'ten fazla saldırı düzenlediğini aktardı.

"Hizbullah'a ait tesis hedef alındı"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, hava saldırısı düzenlendiği doğrulanırken, hedeflerin Hizbullah'a ait altyapı olduğu iddia edildi. Açıklamada, savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen saldırıların, Hizbullah'ın roket atışlarını ve savunma sistemlerini yönettiği belirtilen Beaufort Kalesi yakınlarındaki bir tesisi hedef aldığı bildirildi. IDF, "Bu tesis, önemli bir yeraltı projesinin parçasıydı ve IDF'nin düzenlediği saldırılar sonucu artık kullanılamaz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

Ordu ayrıca, söz konusu tesisin ve burada yürütülen faaliyetlerin "İsrail ile Lübnan arasında varılan mutabakatın açık bir ihlali" olduğunu kaydetti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti'den 'suikast' açıklaması: Sırrı Süreyya Önder'in aracında düzenek bulundu

DEM Parti'den "suikast" açıklaması: Aracında düzenek bulundu
Fenerbahçe yönetimi genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddetti

Genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddettiler
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Vatikan'da Papa 2. kez seçilemedi

Bacadan çıkan dumanın rengi milyonları hayal kırıklığına uğrattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.