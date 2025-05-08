İsrail'in Lübnan'a 14 Hava Saldırısı: Hizbullah Hedef Alındı

Lübnanlı güvenlik yetkilileri, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesine 14 hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

İsrail, Lübnan'daki saldırılarını sürdürüyor. Reuters'a konuşan iki Lübnanlı güvenlik kaynağı, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesine bugün 14 hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Lübnan medyası ise, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF9 bölgeye 15'ten fazla saldırı düzenlediğini aktardı.

"Hizbullah'a ait tesis hedef alındı"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, hava saldırısı düzenlendiği doğrulanırken, hedeflerin Hizbullah'a ait altyapı olduğu iddia edildi. Açıklamada, savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen saldırıların, Hizbullah'ın roket atışlarını ve savunma sistemlerini yönettiği belirtilen Beaufort Kalesi yakınlarındaki bir tesisi hedef aldığı bildirildi. IDF, "Bu tesis, önemli bir yeraltı projesinin parçasıydı ve IDF'nin düzenlediği saldırılar sonucu artık kullanılamaz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

Ordu ayrıca, söz konusu tesisin ve burada yürütülen faaliyetlerin "İsrail ile Lübnan arasında varılan mutabakatın açık bir ihlali" olduğunu kaydetti. - BEYRUT