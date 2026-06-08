İsrail'in son 24 saatte İran'a düzenlediği saldırılarda en az 15 kişi yaralandı

İran Ulusal Acil Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte İran'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında en az 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'dan, İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarında yaşanan yaralanmalara ilişkin açıklama geldi. İran Ulusal Acil Tıp Kurumu, İsrail'in İran'a yönelik son 24 saatte gerçekleştirdiği hava saldırılarında en az 15 kişinin yaralandığını bildirdi. Açıklamada, şu ana kadar herhangi bir can kaybının bildirilmediği belirtildi. Yaralıların sivil mi yoksa askeri personel mi olduğu konusunda bilgi verilmezken, yaralılardan 14'ünün Huzistan eyaletindeki Mahşehr kentinde, birinin ise Tahran'da olduğu kaydedildi.

İran Kızılayı: "12 noktaya ekipler sevk edildi"

İran Kızılayı'ndan yapılan açıklamada ise söz konusu saldırılarda İsrail tarafından hedef alınan 12 noktaya Kızılay ekiplerin sevk edildiği belirtildi. Yerel basına konuşan İran Kızılayı Sözcüsü Mücteba Haledi, "Tüm yardım üsleri ile birlikte 110 bin gönüllümüz yüksek alarm durumunda" ifadelerini kullandı.

İsrail: "İran'da askeri hedefler vuruldu"

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Tahran rejimine ait hedeflere saldırı düzenlendiği kaydedilmişti. Açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'ın batı ve orta kesimlerindeki İran rejimine ait askeri hedefleri vurduğu belirtilmişti.

IDF ayrıca daha sonra İsrail Hava Kuvvetleri'nin, İran'ın güneybatısındaki Mahşehr'deki petrokimya tesisinde de bazı hedefleri vurduğunu açıklamıştı.

IDF, İran'ın bu sabah İsrail'e fırlattığı tüm füzelerin düşürüldüğünü öne sürmüştü.

İran basını ise başkent Tahran'ın yanı sıra Tebriz ve İsfahan'da patlama seslerinin duyulduğunu bildirmişti.

İran'dan Nevatim ve Tel Nof'a saldırı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) yapılan açıklamada ise İsrail'in Nevatim ve Tel Nof hava üslerine saldırı düzenlendiği bildirilmişti. Açıklamada, "Operasyon, Siyonist rejim tarafından İran'daki üç farklı noktada bulunan çeşitli radar sahalarına karşı gerçekleştirilen füze saldırısına yanıt olarak yürütüldü" ifadeleri kullanılmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı