İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 42 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 42 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusu, Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla en az 42 Filistinlinin ölümüne neden oldu. Yerel kaynaklar, saldırıların devam ettiğini bildirdi.

İsrail ordusunun Kurban Bayramı'nın ilk gününde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 42 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'ne Kurban Bayramı'nda saldırılarını sürdürdü. Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun bayramın ilk gününde gerçekleştirdiği saldırılarda en az 42 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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