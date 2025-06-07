İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırılarında Can Kaybı 54 Bin 772'ye Yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırılarında Can Kaybı 54 Bin 772'ye Yükseldi
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 95 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 54 bin 772'ye ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, son saldırılarda 304 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 95 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 54 bin 772'ye yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını Kurban Bayramı'nda da sürdürüyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 48 saatte gerçekleştirilen saldırılarda 95 kişinin hayatını kaybettiği, 304 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yardım dağıtım noktalarında düzenlenen saldırılarda son 48 saatte 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 110 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yardım dağıtımı için belirlenen bölgelerde 27 Mayıs'tan bu yana İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 110'a, yaralı sayısının ise bine yükseldiği kaydedildi.

Toplam bilanço giderek ağırlaşıyor

Son verilerle birlikte İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı olarak bozdu. 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 497'ye, yaralıların sayısı 13 bin 793'e yükseldi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 54 bin 772'ye, yaralı sayısı 125 bin 834'e ulaştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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