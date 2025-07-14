İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 58 Bini Aştı

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda can kaybı 58 bin 386'ya, yaralı sayısı ise 139 bin 77'ye yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 120 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda can kaybı 58 bin 386'ya, yaralı sayısı 139 bin 77'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki yönelik saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 120 sivilin cansız bedeni ile 557 yaralının getirildiğini açıkladı. Bakanlık, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 7 bin 568 Filistinlinin öldürüldüğünü, 27 bin 36 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise Gazze'de 58 bin 386 kişi hayatını kaybetti, 139 bin 77 kişi de yaralandı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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