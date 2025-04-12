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İsrail'in Gazze Saldırıları: Ölü Sayısı 50 Bin 933'e Ulaştı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 933'e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 kişinin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 933'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 21 kişinin hayatını kaybettiği, 64 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana bin 563 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 4 kişinin yaralandığı kaydedildi. Bakanlığın açıklamasına göre İsrail'in Gazze'deki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 50 bin 933'e, yaralı sayısı ise 116 bin 45'e yükseldi. - GAZZE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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