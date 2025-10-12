Haberler

İsrail'in Gazze'den çekilmesiyle büyük yıkım gün yüzüne çıktı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İsrail'in Gazze'den çekilmesiyle büyük yıkım gün yüzüne çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun çekilmesinin ardından Gazze'deki evlerine dönen yerinden edilmiş Filistinliler, büyük bir yıkım manzarasıyla karşılaştı.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasının ardından saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'den çekildi.

BÜYÜK YIKIM GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

İsrail ordusunun şehirden çekilmesinin ardından arkasında bıraktığı büyük yıkım gün yüzüne çıktı.

İsrail'in Gazze'den çekilmesiyle büyük yıkım gün yüzüne çıktı

HER YER HARABEYE DÖNDÜ

Ateşkes anlaşmasının ardından evlerine dönen Filistinliler, İsrail ordusunun geniş alanlarda binaları ve yüksek katlı yapıları yerle bir ettiğini, şehirde neredeyse her yerin harabeye döndüğünü ve altyapının tamamen kullanılamaz hale geldiğini gördü.

İsrail'in Gazze'den çekilmesiyle büyük yıkım gün yüzüne çıktı

ULUSLARARASI TOPLUMDAN YARDIM TALEBİ

Konutların harabeye dönmesi nedeniyle Gazzeliler kışı çadırda geçirmek zorunda kaldıklarını belirterek, uluslararası toplumdan yardım istedi.

İsrail'in Gazze'den çekilmesiyle büyük yıkım gün yüzüne çıktı

2 MİLYON GAZZELİ ZORLA YERİNDEN EDİLDİ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 300 binden fazla konut tamamen ye da kısmen yıkılırken, yaklaşık 2 milyon Gazzeli zorla yerinden edildi.

İsrail'in Gazze'den çekilmesiyle büyük yıkım gün yüzüne çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
Emre Belözoğlu'nun yeni durağı belli oluyor

Teklifi kabul etmesi an meselesi! Yeni takımı belli oluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün ölmeden önceki son anları ortaya çıktı

Olay gecesinden yeni görüntü! İşte Güllü'nün ölmeden önceki son anları
Emre Belözoğlu'nun yeni durağı belli oluyor

Teklifi kabul etmesi an meselesi! Yeni takımı belli oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.