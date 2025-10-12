İsrail'in Gazze'den çekilmesiyle büyük yıkım gün yüzüne çıktı

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasının ardından saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'den çekildi.

BÜYÜK YIKIM GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

İsrail ordusunun şehirden çekilmesinin ardından arkasında bıraktığı büyük yıkım gün yüzüne çıktı.

HER YER HARABEYE DÖNDÜ

Ateşkes anlaşmasının ardından evlerine dönen Filistinliler, İsrail ordusunun geniş alanlarda binaları ve yüksek katlı yapıları yerle bir ettiğini, şehirde neredeyse her yerin harabeye döndüğünü ve altyapının tamamen kullanılamaz hale geldiğini gördü.

ULUSLARARASI TOPLUMDAN YARDIM TALEBİ

Konutların harabeye dönmesi nedeniyle Gazzeliler kışı çadırda geçirmek zorunda kaldıklarını belirterek, uluslararası toplumdan yardım istedi.

2 MİLYON GAZZELİ ZORLA YERİNDEN EDİLDİ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 300 binden fazla konut tamamen ye da kısmen yıkılırken, yaklaşık 2 milyon Gazzeli zorla yerinden edildi.