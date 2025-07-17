İsrail'in Gazze'deki Katolik Kilisesi'ne Saldırısında 3 Ölü, 10 Yaralı

Kudüs Latin Patrikhanesi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Kutsal Aile Katolik Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sırasında Kutsal Aile Katolik Kilisesi'ni vurdu. Kudüs Latin Patrikhanesi tarafından yapılan açıklamada, "İsrail ordusu tarafından yapılan açık bir saldırıda biri kadın en az 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 10 kişi ise yaralandı. Huzur içinde yatmaları ve bu vahşi savaşın son bulması için dua ediyoruz. Hiçbir şey masum sivillerin hedef alınmasını meşru kılamaz. Liderlerin bu insani ve ahlaki bir açıklaması olmayan bu trajedinin sonlandırılması için seslerini yükseltmelerinin vakti geldi" denildi.

Papa Francis'e savaş hakkında bilgi veren papaz da saldırıda yaralandı

Geçtiğimiz nisan ayında hayatını kaybeden Papa Francis'i Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerden haberdar eden Arjantinli Papaz Gabriele Romanelli'nin de kilisenin vurulduğu saldırıda hafif yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, kiliseye yapılan saldırı için özür dilendi. Bakanlık, "İsrail Gazze Şeridi'ndeki Kutsal Aile Kilisesi'ne verilen hasar ve neden olunan sivil can kaybı için derin üzüntüsünü dile getiriyor. Durumun incelenmesi için gerekli soruşturmalar sürdürülüyor" ifadeleri kullanıldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "IDF, ibadet yerleri de dahil olmak üzere sivillere ve sivil yapılara verilen zararı azaltmak için mümkün olan her türlü çabayı göstermektedir ve bu yapılara verilen her türlü zarardan üzüntü duymaktadır" denildi.

Hamas saldırıyı kınadı

Hamas tarafından yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nde ibadet yerlerine ve yerlerinden edilmiş masum insanlara karşı yeni bir suç işlenmiştir. Bu saldırı Filistin halkına karşı yürütülen kapsamlı imha savaşı bağlamında düzenlenmiştir" denildi.

Uluslararası toplumdan kınama

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in saldırısını kınayarak, "Tarihte Fransa'nın da koruması altında olmuş olan Gazze'deki Kutsal Aile Kilisesi'ne yönelik saldırı kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de açıklamasında, "İsrail'in aylardır sivil halka yönelik saldırıları kabul edilemez. Hiçbir askeri eylem böyle bir tavrı meşru kılamaz" diyerek saldırıyı kınadı.

Hristiyan Katolik Kilisesi'nin ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo ise, "Yaşanan can kayıpları bizi derinden üzdü" ifadelerini kullanarak, acil ateşkes çağrısını yineledi. - TEL AVİV