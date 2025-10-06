Haberler

İsrail'in Dron Saldırısında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail güçleri, Lübnan'ın Nebatiye şehrinde bir araca düzenlediği dron saldırısında 2 kişinin ölümüne neden oldu, 1 kişi de yaralandı. Saldırıya ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. - NEBATİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
