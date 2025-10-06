İsrail'in Dron Saldırısında 2 Kişi Hayatını Kaybetti
İsrail güçleri, Lübnan'ın Nebatiye şehrinde bir araca düzenlediği dron saldırısında 2 kişinin ölümüne neden oldu, 1 kişi de yaralandı. Saldırıya ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama gelmedi.
İsrail güçlerinin Lübnan'ın Nebatiye şehrinde bir araca düzenlediği dron saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.
İsrail, Lübnan'da saldırı düzenledi. İsrail güçlerinin, güneydeki Nebatiye şehrine bağlı Zebdine kasabasında bir aracı dronla hedef alması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. - NEBATİYE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa