İsrail'den Barı Şeria'ya saldırı: 4 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes çerçevesinde sona erdirdiği saldırılarına Batı Şeria'da devam ediyor. İsrail güçlerinin Cenin şehrinde bir aracı ve bir motosikleti hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda çok sayıda sivil de yaralandı.

CAN KAYBI SAYISI 24'E YÜKSELDİ

İsrail'in 12 gün önce Cenin şehri ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik başlattığı saldırılarda can kaybı 24'e yükseldi.