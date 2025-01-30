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İsrail'in 3. Esir Takası: Filistinli Mahkumlar Coşkuyla Karşılandı

İsrail'in 3. Esir Takası: Filistinli Mahkumlar Coşkuyla Karşılandı
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İsrail, esir takasının 3. turunda Ofer Hapishanesi'nden serbest bıraktığı 110 Filistinli mahkumu, Filistinliler tarafından coşkuyla karşılandı. Mahkumlar, halk tarafından omuzlarda taşınarak sevinçle kutlandı.

İsrail'in esir takasının 3'üncü turunda serbest bıraktığı Filistinli mahkumlar, Filistinliler tarafından coşkuyla karşılandı.

İsrail'in esir takasının 3'üncü turunda Ofer Hapishanesi'nden serbest bıraktığı 110 Filistinli mahkum, Filistinliler tarafından coşkuyla karşılandı. Mahkumlar halk tarafından omuzlarda taşınırken, çok sayıda kişi mahkumlarla kucaklaşmak için birbiriyle yarıştı. - BATI ŞERİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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