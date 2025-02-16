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İsrail Güçlerinden Ofer Hapishanesi'ne Baskın

İsrail Güçlerinden Ofer Hapishanesi'ne Baskın
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İsrail güçleri, Ramallah'taki Ofer Hapishanesi'ne baskın düzenleyerek Filistinli mahkumlarla ilgili bir operasyon gerçekleştirdi. Baskın sırasında mahkumların dövüldüğü ve gazla müdahale edildiği bildirildi.

İsrail güçleri, Ramallah kentinde bulunan Ofer Hapishanesi'ne baskın düzenledi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan ve İsrail ile Hamas arasındaki esir takası kapsamında Filistinli mahkumların serbest bırakıldığı Ofer Hapishanesi'nin bir bölümüne baskın düzenledi. Hamas'a bağlı Filistin Mahkumlar Medya Ofisi, baskınla ilgili yaptığı açıklamada, "Mahkumlar dövüldü ve üzerlerine gaz sıkıldı" ifadelerini kullandı. Baskında ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise hapishanede isyan çıktığı ve güvenlik güçlerinin müdahale ettiği öne sürüldü. - RAMALLAH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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