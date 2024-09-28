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İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den Sert Açıklamalar

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den Sert Açıklamalar
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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ülkenin zorlu günler geçireceğini ve Hizbullah'ı yok etme kararlılığında olduklarını ifade etti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, " İsrail'i zorlu günler bekliyor. Hizbullah terör örgütünü yok etmeye ve savaşmaya devam etmeye kararlıyız" dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından yeni bir açıklama yaptı. İsrail'deki Kuzey Komutanlığı'nda durum değerlendirmesi yapan Halevi, olası misilleme eylemine hazırlık olarak saldırı ve savunmada "en üst düzeyde hazır" olduklarını belirtti. İsrail'i zorlu günlerin beklediğini söyleyen Halevi, "Hizbullah terör örgütünü yok etmeye ve savaşmaya devam etmeye kararlıyız. Terör örgütlerini ve kabiliyetlerini yok etmek, esirlerimizi geri almak gibi tüm cephelerde daha çok görevimiz var" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hasan Nasrallah Orta Doğu Politika Güvenlik 3-sayfa İsrail Dünya

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