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İsrail, Gazze'de 400 hedefe saldırı gerçekleştirdi

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İsrail ordusu, Gazze'de 400'ün üzerinde hedefe saldırı gerçekleştirdiğini, Han Yunus'ta 50'den fazla noktanın vurulduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze'de 400'ün üzerinde hedefe saldırı gerçekleştirdiğini, Han Yunus'ta 50'den fazla noktanın vurulduğunu duyurdu.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara verilen insani aranın dün yerel saatle 07.00'de sona ermesinin ardından Gazze Şeridi yoğun bombardımana tutuldu. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze'de 400'ün üzerinde hedefe saldırı gerçekleştirildiği, Han Yunus bölgesinde 50'den fazla hedefin vurulduğu bildirildi. Ayrıca savaş uçaklarının içinde operasyonel komuta merkezi olduğu iddia edilen bir camiyi de hedef aldığı aktarıldı.

Han Yunus "savaş bölgesi" ilan edilmişti

Öte yandan, İsrail ile Hamas arasındaki varılan anlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe giren insani ara, dün sabah itibarıyla sona ermişti. İsrail ordusu, insani aranın son bulmasının ardından Gazze Şeridi'ne saldırılarına yeniden başlamıştı. Ordunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta dağıttığı uyarı broşürlerinde şehrin savaş bölgesi ilan edildiği belirtilmiş, Han Yunus sakinlerinden Mısır sınırına yakın Refah'a geçmeleri istenmişti.

İsrail ordusunun insani aranın son bulmasının ardından Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda 178 kişi hayatını kaybetmişti. - HAN YUNUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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