1050 lirayı geçenler 2000 lira ödeyecek! Elektrik faturalarında yeni dönem şubatta başlayacak, martta faturalara yansıyacak

Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı

Trump yönetimi şokta! ABD'deki esrarengiz kazada kurtulan olmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı

Hamas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ricasını geri çevirmedi
Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı

Faruk Fatih Özer hakkında yeni gelişme

İsrail, esir takası kapsamında 110 Filistinli mahkumu serbest bırakacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas kontrolündeki Mahkumlar Medya Ofisi, İsrail'in 110 Filistinli mahkumu TSİ 18.00'de serbest bırakacağını açıkladı. Bu karar, İsrail'in esirlerin güvenli geçişi için arabulucular tarafından verilen taahhütler üzerine alındı.

Hamas kontrolündeki Mahkumlar Medya Ofisi, İsrail'in esir takası kapsamında 110 Filistinli mahkumu TSİ 18.00'de serbest bırakacağını açıkladı.

İsrail, esirlerin güvenli geçişinin garanti altına alınacağına dair arabulucular tarafından verilen güvencenin ardından bugün bırakılan İsrailli ve Taylandlı esirlere karşılık 110 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak. Hamas kontrolündeki Mahkumlar Medya Ofisi, İsrail'in esir takası kapsamında 110 Filistinli mahkumu TSİ 18.00'de Ofes Hapishanesi'nden serbest bırakacağını açıkladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, "Başbakan Netanyahu'nun talebi üzerine arabulucular, esirlerimizin bir sonraki salıverilmelerinde güvenli geçiş garantisi verileceği taahhüdünde bulundular. İsrail, dersler çıkarılacağı ve bir sonraki turlarda esirlerimizin güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasına daha fazla özen gösterileceği konusunda ısrar etmektedir" denildi.

Hamas, bugün İsrailli asker Agam Berger ve İsrailli siviller 29 yaşındaki Arbel Yehoud ve 80 yaşındaki Gadi Mozes ile 5 Taylandlı esiri serbest bırakmıştı. İsrail, Han Yunus'taki esir takası sırasında yaşanan kaosu gerekçe göstererek, Filistinli mahkumları serbest bırakmaktan vazgeçmişti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı valiye önemli görev
img

Skriniar resmen Fenerbahçe'de
img

Türkiye'de de çok satan patates cipsi piyasadan toplatılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalova'da 'içme suyuna kimyasal madde karıştı' iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında

Bir şehri susuz bırakan olayda 4 eski belediye çalışanı gözaltında
Milan Skriniar resmen Fenerbahçe'de

Skriniar resmen Fenerbahçe'de
Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
Dursun Özbek, Sergen Yalçın'ın '1 numara' dediği golcüyü almaya gidiyor

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.