İsrail, Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olduğunu yalanladı

İsrail, Refah Sınır Kapısı'nın geçişlere kapalı olduğunu yalanladı. İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nin Refah Sınır Kapısı'nın 2 gündür geçişlere kapalı olduğuna dair açıklamasını yalanlayarak, Dünya Sağlık Örgütü'ndeki (DSÖ) iş yükü nedeniyle insanların her gün giriş ve çıkış yapamadığını belirterek, geçişin açık olduğunu ifade etti.

DSÖ, bir yıldan fazla bir süre kapalı kaldıktan sonra geçtiğimiz şubat ayında yeniden geçişlere açılan Refah Sınır Kapısı üzerinden hasta ve yaralıların giriş ve çıkışını koordine ediyor. Sınır kapısından, Mısır-İsrail anlaşması uyarınca, her gün en fazla 50 hasta, her birine eşlik edecek iki aile üyesi ile birlikte geçiş yapmasına izin veriliyor. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı