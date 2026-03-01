Haberler

İsrail, İran'a düzenlediği saldırılara ait yeni görüntüler paylaştı

İsrail ordusu, İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların yeni görüntülerini paylaştı. Ordu, saldırılarda İran Devrim Muhafızları'na ait karargahların yok edildiğini öne sürdü.

ABD, İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken, İsrail ordusu İran'a düzenlenen saldırılara ait yeni görüntüler paylaştı.

SALDIRILARIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

İsrail ordusu, İran'ın balistik füze ve savunma sistemlerine karşı 30'dan fazla saldırı gerçekleştirildiğini belirtti. İran askerlerinin bulunduğu karargahların da yok edildiğini aktaran ordu, "Son saatlerde devam eden geniş çaplı saldırılarda hava kuvvetleri Tahran semalarında hava üstünlüğünü ele geçirdikten sonra rejimin onlarca savaş karargahı vuruldu" dedi.

"EN ÖNEMLİ KARARGALARINDAKİ ASKERLER ORTADAN KALDIRILDI"

Vurulan karargahlar arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na, istihbarat servislerine, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri'ne ve iç güvenlik güçlerine ait karargahların bulunduğunu aktaran ordu, "Tamamlanan saldırı dalgası, rejiminin komuta ve kontrol yeteneklerine büyük bir darbe vururken, en önemli karargahlarında askerleri ortadan kaldırıldı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
