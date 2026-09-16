İsrail’den Gazze’de yaralıların yardımına koşan sivillere saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği ilk saldırıda yaralananların yardımına koşan sivillere de saldırması sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef almaya devam ediyor. İsrail, Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi. Çevredekiler saldırıda yaralananların yardımını koştu. İsrail, yardıma koşan sivilleri bir kez daha vurdu. Saldırıda 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Saldırı anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı