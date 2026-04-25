İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'a saldırı: 4 ölü

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan'da ateşkes ihlalini sürdürüyor. İsrail ordusu, bir kez daha Lübnan'ın güneyini hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Nebatiye bölgesindeki Yohmor al-Shaqeef kasabasında bir kamyon ve bir motosiklete saldırı gerçekleştirdiği, 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. - NEBATİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı