İsrail'de kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri, İstanbul'da yakalandı

İsrail güvenlik güçleri ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 31 yaşındaki Omre Oda'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu İstanbul'da saklandığı tespit edildi.

KIZ ARKADAŞI İLE YAŞADIĞI EVDE YAKALANDI

Şişli Cumhuriyet Mahallesi'nde kız arkadaşı ile yaşadığı belirlenen zanlının yakalanması için adrese polis tarafından operasyon düzenlendi. Suç örgütü lideri polis operasyonu ile kaldığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYET, ADAM KAÇIRMA VE DOLANDIRICILIK

Zanlının 2017-2019 yılları arasında bulunduğu İsrail'de; cinayet, cinayete teşebbüs, kara para aklama, mülkte tasarruf yasağı, güç kullanarak şantaj, tehdit yoluyla şantaj, suç için komplo kurmak, ateşli silahlar yasasına muhalefet, cinayet veya şantaj amacıyla kaçırma, patlayıcı madde ile mülkü yok etmeye teşebbüs ve dolandırıcılık suçlarına karıştığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa