İsrail'de Hükümete Karşı Büyük Protesto: Savaş Sona Ersin Çağrısı

Tel Aviv'de on binlerce İsrailli, hükümetin Gazze Şeridi'ni işgal planına tepki olarak hükümete savaşın sona erdirilmesi ve rehinelerin evlerine döndürülmesi çağrısında bulundu. Göstericiler, askerlerin çatışmalara katılmaması ve hükümetin protesto edilmesi için genel grev çağrısında bulundu.

İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ni işgal planına tepki olarak protesto gösterisi düzenleyen on binlerce İsrailli, hükümete savaşı sona erdirme çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına ve bölgeyi işgal planına tepkiler sürerken, İsrail bir kez daha hükümet karşıtı gösterilere sahne oldu. Tel Aviv kentinde toplanan on binlerce İsrailli, hükümete savaşı sona erdirme ve rehineleri evlerine döndürme çağrısı yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni işgal planının rehinelerin hayatını riske atacağına ve İsrailli askerlerin ölümüne neden olacağına dikkat çeken göstericiler, askerleri Gazze'deki çatışmalarda görev almayı reddetmeye, muhalefet, iş dünyası ve akademik çevreleri ise hükümeti protesto etmeye çağırdı. İsrailli rehinelerin yakınlarını temsil eden bazı gruplar ise, İsrail hükümetine tepki olarak genel grev çağrısında bulundu. İsrail basını, Tel Aviv'in yanı sıra, ülkenin birçok şehrinde hükümet karşıtı gösteriler düzenlendiğini duyurdu. - TEL AVİV

