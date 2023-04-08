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İsrail'de çifte saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

3. Sayfa Haberleri

İsrail'de çifte saldırı: 1 ölü, 6 yaralı İsrail'in başkenti Tel Aviv'de silahla etrafa ateş açan, ardından araçla ezme eylemi gerçekleştiren sürücü etkisiz hale getirildi.

İsrail'de çifte saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

TEL AVİV - İsrail'in başkenti Tel Aviv'de silahla etrafa ateş açan, ardından araçla ezme eylemi gerçekleştiren sürücü etkisiz hale getirildi. Olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de silahla etrafa ateş açan ve Kaufmann Caddesi'nde araçla ezme eylemi gerçekleştiren sürücü etkisiz hale getirildi. Saldırıda bir turistin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı açıklanırken, yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. İsrail medyası, saldırganın Arap kasabası Kafr Qassem'den bir İsrail vatandaşı olduğunu ve bir polis memuru tarafından vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tel Aviv İsrail 3. Sayfa Güncel Haberler

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