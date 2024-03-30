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İsrail'de binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti

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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetini protesto ederken, gösteride konuşma yapan İsrailli Aviva Siegel, "Beni duyuyor musun Bibi? Zaferden bahsetmeyi bırak. Askeri baskıdan bahsetmeyi bırak. Hiçbir şey işe yaramayacak" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine tepkilerde büyüyor. Başkent Tel Aviv'deki Kaplan Caddesi'nde bir araya gelen binlerce İsrailli esir anlaşması yapılması yönünde çağrı yaparken, Başbakan Netanyahu'ya da bölgede sürdürdüğü politika nedeniyle tepki gösterdi. "Hepsi eve dönene kadar durmayacağız", "Bu kadar ölüm, bu kadar umutsuzluk yeter" sloganları atan protestocular, İsrail bayrakları ve esirlerin resimlerinin bulunduğu pankartlar taşıdı. Gazze Şeridi'nde esir tutulduktan sonra serbest bırakılan İsrailli Aviva Siegel gösteride yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin esir müzakerelerine "çocuk oyuncağıymış gibi" davranmayı bırakmaları yönünde uyarıda bulundu. Siegel, "Anlaşma olmadan heyeti Katar'dan geri getiremezsiniz" dedi.

Konuşmasında Netanyahu'ya da seslenen Siegel, "Beni duyuyor musun Bibi? Kocamın hayatta olup olmadığını bilmiyorum. Zaferden bahsetmeyi bırak, askeri baskıdan bahsetmeyi bırak. Hiçbir şey işe yaramayacak. Şimdiye kadar hiçbir şey işe yaramadı. Orada her gün ölüyorlar" ifadelerini kullandı.

Başkentteki Kirya Askeri Üssü'nde düzenlenen bir başka protesto gösterisinde ise, binlerce gösterici ateş yakarak caddeyi trafiğe kapattı. Göstericiler, "Anlaşma hemen" ve "Savaşı durdurun" pankartları taşıyarak İsrail hükümetine tepki gösterdi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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