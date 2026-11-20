Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önündeki silahlı saldırıya ilişkin 14 tutuklu sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, 5 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde 7 Nisan 2026 tarihinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin 14 sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Onur Çelik, olaydan yaklaşık 3 hafta önce tutuklu sanıklardan Murat İmrak ile görüştüğünü belirterek, "Olay günü Pendik sahile gittik, kahvaltı yaptık. Silahlar aracın içindeydi. Ben araçtan indim, bagajdan tüfeğimi aldım. Anayasa ile polisle, devlet ile hiçbir sorunum yok" dedi.

"Olaya karşı çıktım"

Olayla ilgisinin bulunmadığını savunan tutuklu sanık Murat İmrak, "Ben olaya karşı çıktım. Buna rağmen arkadaşlarımın beni bu olayın içerisine katmak için uğraştılar. Arkadaşlarımın ikna olmadıklarını bilseydim ben ihbarda bulunurdum" diye konuştu.

Tutuklu sanık Onur Çelik'in eşi Cansel Çelik ise, "Benim böyle bir örgütle hiçbir alakam yok. İki kişiye para transferi gerçekleştirdiğim gösteriliyor. Bunlardan biri eşimin kuzeni, diğeri ise arkadaşı. Onur'un banka hesabı blokeli olduğu için benim hesabımı kullanıyordu. Ben olayı sosyal medyadan gördüm. Ailemi ziyaret etmek için Konya'daydım" dedi.

"Benden tüfeği Ahmet istedi"

Tutuklu sanık Erdoğan Alaca ise, "Ahmet İmrak ava çıkmak istediğini söyledi. Ücretin yüksek olduğunu ve silah ruhsat işlemlerinin karmaşık olduğunu söylediği için yanlış bir şey hissetmedim. Ben de bazen ava çıkıyorum. Ahmet benden tüfeği istedi" dedi.

"Silahlar amcama ait ruhsatlı silahlardır"

Tutuklu sanık Mahmut Aydoğdu ise olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürerek, "Tamamen iftira üzerine buradayım. Sanık İbrahim bana yalan beyanda bulunarak iftira attı. İbrahim'le normalde bir samimiyetim yok ama kumar oynadığım için kendisinden borç aldım. Kendime ait ruhsatlı ya da ruhsatsız silahım, tüfeğim yoktur. Fotoğraflarımdaki silahlar amcama ait ruhsatlı silahlardır" şeklinde konuştu.

Sanıkların savunmasının ardından avukatları da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Cansel Çelik, Volkan Yıldız, Mehmet Akçay, Özgür Batuk ve Muhammet Ali Kumral'ın yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi. Diğer 9 sanığın tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına hükmedildi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 7 Nisan 2026 tarihinde Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde gerçekleştirilen saldırıda 3 polis memurunun yaralandığı, saldırganlardan birinin öldürüldüğü belirtildi. 14 sanık hakkında çeşitli suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı