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İsrail bağlantılı şebekeye yapılan operasyon hakkında İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız açıklamalarda bulundu

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İsrail bağlantılı şebekeye yapılan operasyon hakkında İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız açıklamalarda bulundu
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İsrail bağlantılı çağrı merkezine yapılan uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı operasyonuna ilişkin İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, açıklamalarda bulundu.

İsrail bağlantılı çağrı merkezine yapılan uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı operasyonuna ilişkin İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, açıklamalarda bulundu. Yıldız "Ulusal ve uluslararası düzeyde suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Suça geçit yok. Buradan bizlere destek olan, İstanbul'umuzda misafir ettiğimiz katılımcı arkadaşlarımıza, destek veren INTERPOL yetkililerine ve operasyonda görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yabancı ülke vatandaşlarını forex ve kripto yatırım vaadiyle dolandırdığı iddia edilen organizasyona yönelik düzenlenen operasyona ilişkin İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Vatan Yerleşkesinde bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sisteminde açıklamalarda bulundu.

Yıldız, "İçişleri Bakanımızın öncülüğünde, INTERPOL Genel Sekreterliği ile yürütülen iş birliği kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın katkılarıyla ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından ulusal ve uluslararası düzeyde dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 175 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Finans bürosu ve çağrı merkezi gibi adreslerde arama ve el koyma işlemleri halen devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Suça geçit yok. Buradan bizlere destek olan, İstanbul'umuzda misafir ettiğimiz katılımcı arkadaşlarımıza, destek veren INTERPOL yetkililerine ve operasyonda görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, iyi çalışmalar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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