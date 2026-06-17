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İsrail'den Han Yunus sahiline İHA saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı

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İsrail, Hamas ile yürürlükteki ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti sahiline düzenlediği İHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İsrail'in yürürlükteki ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kenti sahiline düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İsrail, Hamas ile yürürlükteki ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin sahil bölgesinde sivilleri hedef aldı. Saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Filistinli kaynaklar, ölü ve yaralıların Han Yunus'taki bir hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 16'ya, yaralananların sayısının ise 173 bin 265'e ulaştığını açıklamıştı.

Bakanlık ayrıca, İsrail-Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının bin 5'e, yaralananların sayısının ise 3 bin 157'ye ulaştığını kaydetmişti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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