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İspir'de kahreden kaza: ATV'den düşen şahıs hayatını kaybetti

İspir'de kahreden kaza: ATV'den düşen şahıs hayatını kaybetti
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Erzurum'un İspir ilçesinde ATV aracının takla atması sonucu Adem Çelik kaza yerinde hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ATV aracının takla atması sonucu Adem Çelik hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, İspir ilçe merkezinde meydana geldi. İlçe merkezinde seyir halinde olan Adem Çelik, henüz belirlenemeyen bir nedenle kullandığı ATV aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla attı. Çevrede ki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, talihsiz adamın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Aslen İspir ilçesine bağlı Madenköprübaşı (İyidere) mahallesi sakinlerinden olan ve ilçe merkezinde ikamet eden Adem Çelik'in acı haberi, ailesini ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Çevresinde oldukça sevilen bir isim olan Çelik'in ani vefatı ilçe genelinde derin bir üzüntüye yol açtı. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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