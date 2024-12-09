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Isparta Valisi Erin kaza sonrası güvenli iniş yapan helikopterdeki 2 askeri hastanede ziyaret etti

Isparta Valisi Erin kaza sonrası güvenli iniş yapan helikopterdeki 2 askeri hastanede ziyaret etti
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Isparta Valisi Abdullah Erin, helikopter kazası sonrası güvenli iniş yapan helikopterde bulunan ve tedbir amaçlı sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilen 2 askeri ziyaret etti.

Isparta Valisi Abdullah Erin, helikopter kazası sonrası güvenli iniş yapan helikopterde bulunan ve tedbir amaçlı sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilen 2 askeri ziyaret etti.

Isparta Valisi Abdullah Erin, helikopter kazası sonrası tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 2 askeri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Vali Erin, Isparta Şehir Hastanesi'ndeki ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada askerlerin durumunun iyi olduğunu belirterek, "Allah'a şükürler olsun askerlerimizin sağlık durumu gayet iyi. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

Isparta'da 6 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili incelemeler ise devam ediyor. Ekipler helikopterin düştüğü bölgede çalışmalarını sürdürürken, kazadan hemen önce helikopterle temas ettiği bildirilen ve güvenli iniş yapan diğer askeri helikopter üzerinde de detaylı incelemelerde bulunuyor. Hastaneye kaldırılan 2 askerin güvenli iniş yapan helikopterde bulundukları ve sağlık kontrolü amacıyla hastaneye sevk edildikleri öğrenildi. Helikopter kazasına dair detaylı raporun önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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