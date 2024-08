Isparta Uluborlu'da Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Isparta Uluborlu'da iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücülerden 16 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam 21.30 sıralarında Uluborlu ilçesi İnhisar köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy yolunda seyir halinde olan Mehmet Can Ünal (16) idaresindeki plakasız motosiklet ile Ş.A.'nın (38) hakimiyetindeki plakasız başka bir motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki motosiklet sürücüsü Ş.A. ve Mehmet Can Ünal ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı olan sürücüler, ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. 16 yaşındaki Mehmet Can Ünal kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Can Ünal'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilerek İnhisar Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, diğer sürücü Ş.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - ISPARTA