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Isparta'nın Narkotik Kahramanı Milon Üçüncü Defa 'Ayın Köpeği' Seçildi

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Isparta'da narkotik suçlarla mücadele eden ekiplerin 4 yaşındaki Belçika Malinois ırkı köpeği Milon, Aralık ayında gerçekleştirdiği 23 operasyonda gösterdiği başarı ile üçüncü kez 'ayın köpeği' unvanını kazandı.

Isparta'nın narkotik kahramanı Milon, üçüncü kez 'ayın köpeği' seçildi

ISPARTA - Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 4 yaşındaki Belçika Malinois ırkı köpeği Milon, Aralık ayında 23 operasyonda görev alarak uyuşturucu madde ele geçirilmesine yardımcı oldu ve üçüncü kez "ayın köpeği" ünvanını kazandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerine ait 4 yaşındaki Belçika Malinois ırkı köpek Milon, Aralık ayında 23 operasyonda görev alarak çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilmesine yardımcı oldu. Bu başarılarıyla Milon, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığınca üçüncü kez 'ayın köpeği' ünvanını kazandı.

Ekibinin en güvenilir dedektör köpeği Milon

Milon, 2022 Haziran, 2023 Ağustos ve 2024 Aralık dönemlerinde de 'ayın köpeği' seçilmişti. Son 3 yıldır aktif olarak narkotik operasyonlarında görev alan Milon, yüksek hassasiyeti ve keskin koku alma yeteneği ile ekibinin en güvenilir dedektör köpeklerinden biri olarak dikkat çekmeye devam ediyor.

Isparta'nın Narkotik Kahramanı Milon Üçüncü Defa 'Ayın Köpeği' Seçildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAİK GÜVEN YILMAZ - 3.Sayfa
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