Isparta'da hatalı sollama yapan sürücülere ceza havadan geldi
Isparta-Konya Karayolu'nda gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde, hatalı sollama yaptığı tespit edilen 5 sürücüye idari para cezası uygulandı.
Isparta- Konya Karayolu'nda gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde hatalı sollama yapan 5 sürücüye idari para cezası uygulandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün Isparta-Konya Karayolu Mahmatlar – Eğirdir güzergahında virajlı bölgelerde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, şerit ihlali yaparak hatalı sollamada bulunduğu tespit edilen 5 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa