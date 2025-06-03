Isparta'da hatalı sollama yapan sürücülere ceza havadan geldi

Isparta'da hatalı sollama yapan sürücülere ceza havadan geldi
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Isparta-Konya Karayolu'nda gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde, hatalı sollama yaptığı tespit edilen 5 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta- Konya Karayolu'nda gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde hatalı sollama yapan 5 sürücüye idari para cezası uygulandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün Isparta-Konya Karayolu Mahmatlar – Eğirdir güzergahında virajlı bölgelerde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, şerit ihlali yaparak hatalı sollamada bulunduğu tespit edilen 5 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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